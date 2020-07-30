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На Донбассе пьяный мужчина поджег флаг Украины: появилось фото вандала

30 июля, 12:09

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы нашли нарушителя

В Луганской области правоохранители установили личность мужчины, который надругался над государственным флагом.

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Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, инцидент произошел 30 июля в селе Можняковка Новопсковского района. Возле магазина неизвестный сорвал и поджег флаг Украины.

На месте происшествия полицейские в течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его.

"Сейчас следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины "Надругательство над государственными символами", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе неизвестные подожгли флаги Украины.

Также напомним, во время потасовок на харьковском рынке "Барабашово" подожгли арку – огонь задел и национальный флаг.

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Донбасс задержание полиция Луганская область флаг Украины надругательство

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