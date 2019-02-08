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На Донбассе работал снайпер боевиков: ВСУ понесли потери

Сегодня, 18:22

В ООС рассказали о потерял ВСУ из-за обстрелов боевиками украинских позиций

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны.
Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..
На Донбассе работал снайпер боевиков: ВСУ понесли потери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg Донбасс В ООС рассказали о потерял ВСУ из-за обстрелов боевиками украинских позиций

В результате обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе с начала суток один украинский военный погиб и еще двое были ранены, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В целом к 18.00 противник обстрелял позиции войск ВСУ восемь раз, один раз применив запрещенное "Минском" оружие.

В частности, под Авдеевкой они дважды применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие, а также работал снайпер, под Водяным стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, под Павлополем – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Российские наемники дважды обстреливали позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское, под Зайцевым били из гранатометов, а около хутора Свободный ВСУ попали под обстрел из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия.

"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – сообщают в ООС.

Напомним, что накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, а в результате ответного огня один из них был уничтожен.

Кроме того, ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть.

Также украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие.

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Тег Донбасс, ВСУ, война на донбассе, боевики Донбасса, ООС

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