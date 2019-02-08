На Донбассе работал снайпер боевиков: ВСУ понесли потери
В ООС рассказали о потерял ВСУ из-за обстрелов боевиками украинских позиций
В результате обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе с начала суток один украинский военный погиб и еще двое были ранены, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.
В целом к 18.00 противник обстрелял позиции войск ВСУ восемь раз, один раз применив запрещенное "Минском" оружие.
В частности, под Авдеевкой они дважды применяли автоматические гранатометы и стрелковое оружие, а также работал снайпер, под Водяным стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, под Павлополем – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Российские наемники дважды обстреливали позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское, под Зайцевым били из гранатометов, а около хутора Свободный ВСУ попали под обстрел из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия.
"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – сообщают в ООС.
Напомним, что накануне на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, а в результате ответного огня один из них был уничтожен.
Кроме того, ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть.
Также украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе работал снайпер боевиков: ВСУ понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще один – ранен
Оккупанты также понесли серьезные потери - уничтожены шестеро российских наемников
ВСУ уничтожили наблюдательный пункт боевиков: появилось видео
Воины ООС не только уничтожили позицию врага, но и нанесли урон «наблюдателям»
Допросами "замучили" до смерти троих человек: люди в шоке от боевиков и бегут из "Л/ДНР"
Боевики пугают новыми фейками о ВСУ, но у людей это вызвало реакцию, которой не ожидали оккупанты
"В ВОП что-то точно прилетело": волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков
Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня