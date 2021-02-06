На Донбассе ранен еще один военный

Ранее боевики ранили еще двух военных

На Донбассе вечером в субботу, 6 февраля, в результате обстрела российскими наемниками в районе Пески получил ранения еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ранее сегодня двое военнослужащих получили ранения в районе Торецкого и Северодонецка.

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Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Twitter.

Боевики обстреляли украинские позиции около 18:00.

Раненому бойцу оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила соответствующие ноты по сегодняшним обстрелам в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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Мы также сообщали, что 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли двое бойцов ВСУ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, командование оккупантов стало активней применять на фронте диверсионные группы и снайперов, а на передовые позициизаехали российские саперы для установки минных полей.

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