Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе ранен еще один военный

6 февраля, 21:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее боевики ранили еще двух военных

На Донбассе вечером в субботу, 6 февраля, в результате обстрела российскими наемниками в районе Пески получил ранения еще один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Ранее сегодня двое военнослужащих получили ранения в районе Торецкого и Северодонецка.

Реклама

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Twitter.

Боевики обстреляли украинские позиции около 18:00.

Раненому бойцу оказана медицинская помощь, его состояние стабильное.

В тренде
Сказала, что ей плохо, и упала в обморок: в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательница

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации направила соответствующие ноты по сегодняшним обстрелам в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Реклама

Мы также сообщали, что 6 февраля в районе населенного пункта Марьинка подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли двое бойцов ВСУ.

Напомним, по данным Минобороны Украины, командование оккупантов стало активней применять на фронте диверсионные группы и снайперов, а на передовые позициизаехали российские саперы для установки минных полей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс военные раненые обстрелы Пески
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия
"Ночной хищник": почему боевики боятся уникальную украинскую снайперку (видео)Украина
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков "Л/ДНР" проблемыДонбасс
Пропагандистка Кремля Симоньян просит Россию
Пропагандистка Кремля Симоньян просит Россию "забрать Донбасс домой": видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять