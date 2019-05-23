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На Донбассе ранен старшина ВСУ: подробности сражения

23 мая, 14:50

За проявленные мужество и отвагу военнослужащего Александра Яценко представят к награде

Фото: AFP

Украинским военнослужащим, который был ранен на Донбассе 22 мая, оказался старшина Александр Яценко.

Как заявили в пресс-центре Операции Объединенных сил, боец получил ранение после попытки вражеской пехоты скрыто приблизиться к позициям отдельной механизированной бригады ВСУ вблизи города Попасная.

"Отвлекая внимание наших защитников, противник начал обстрел позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем. Старшина Александр Яценко, который находился на взводном опорном пункте, после обнаружения врага вместе с товарищами сосредоточенным огнем заставил противника отступить", – сообщили в ООС.

Отступая, враг усилил обстрел, в результате чего одна из гранат взорвалась вблизи Александра.

Военнослужащему оказали неотложную помощь и эвакуировали. Сейчас его жизни ничто не угрожает, а за проявленные мужество и отвагу старшину Александра Яценко представят к награде.

Напомним, ранее также стали известны подробности ранения на фронте трех украинских бойцов. Ими оказались солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян – они получили травмы, отражая наступление врага на позиции ВСУ. За проявленные мужество и отвагу их представят к наградам.

Кроме того, мы писали, что 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.


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Тег Донбасс, ранение, попасная, война на донбассе, потери ВСУ

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