На Донбассе снова обстрелы: ранен украинский военнослужащий

К счастью, его жизни ничего не угрожает

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 28 октября, они четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Водяное враг открывал огонь из стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки оккупанты применили минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы различных систем.

Кроме того, вблизи населенного пункта Новгородское боевики применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате чего один военнослужащий получил пулевое сквозное ранение в руку.

"Воину предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Отмечается, что об этом сообщили представителям ОБСЕ.

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Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Также известно, что с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму.

Украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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