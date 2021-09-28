На Донбассе боевики ранили украинского военного

Боевики продолжают провоцировать бойцов ВСУ

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. С начала текущих суток, 28 сентября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, ранение получил украинский военный.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Реклама

Отмечается, что оккупанты вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении Крымского.

А за минувшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в направлении г. Попасная противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

Реклама

Читайте также:

Поразили все воздушные цели: ВСУ провели масштабные учения (фото)

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

Реклама

Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.