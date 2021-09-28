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На Донбассе боевики ранили украинского военного

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
28 сентября, 07:26
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Боевики продолжают провоцировать бойцов ВСУ
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. С начала текущих суток, 28 сентября, они два раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, ранение получил украинский военный.

Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, после оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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Отмечается, что оккупанты вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в направлении Крымского.

А за минувшие сутки, 27 сентября, вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

  • В частности, в направлении г. Попасная противник совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Катериновки враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • У Новолуганского оккупанты 4 раза открывали огонь, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Золотого-4 российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
  • В районе населенного пункта Причепиловка оккупанты использовали гранатометы различных систем.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

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Также напомним, военные на Донбассе рассказали, как работают снайперы.

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