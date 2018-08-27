На Донбассе ранен украинский военный

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны незаконный вооруженных формирований на востоке Украины в понедельник, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военнослужащий в результате обстрела получил ранение", – говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, боевики открывали прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Луганского, Южного, Гнутово и Водяного. Во время обстрелов в районе Луганского боевики применили против военнослужащих Объединенных сил 120- и 82-мм минометы, последние также и возле Крымского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Боевики обстреляли жилой сектор Троицкого из минометов

Как сообщал недавно Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.

В то же время вчера, 26 августа, на фронте было горячо – за сутки ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10. Украинские военные дали хорошую "ответку" врагу, однако и сами понесли потери, причем не только из-за атак противника.