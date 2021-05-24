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На Донбассе ранен украинский военный

24 мая, 01:19

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Боевики, нарушив режим прекращения огня, в воскресенье обстреляли позиции украинских защитников из станкового гранатомета

Война на Донбассе. Фото: Oleksandr Klymenko/Reuters

Война на Донбассе. Фото: Oleksandr Klymenko/Reuters

На Донбассе 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины со станкового гранатомета, в результате чего второй военный за сутки получил осколочное ранение.

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Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток", в районе которой произошел обстрел, в Facebook.

Раненого оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь. На данный момент состояние защитника удовлетворительное.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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За прошедшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима тишины. Фото Serhiy Takhmazov/Reuters

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Напомним, 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм – под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески под Донецком.

Накануне в зоне ООС было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один – боевое травмирование.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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