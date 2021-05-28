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На Донбассе ранен украинский военный

28 мая, 08:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – где стреляли оккупанты

На Донбассе вблизи Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня украинский защитник получил пулевое ранение.

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Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Отмечается, что с начала текущих суток, 28 мая, зафиксировано пять обстрелов. Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а неподалеку Водяного – еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Итоги за минувшие сутки

За минувшие сутки, 27 мая, боевики девять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

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Так, вблизи Песков враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из минометов 120-го калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вблизи Опытного оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а недалеко от поселка Новгородское – из минометов 82-го калибра.

Также вблизи Марьинки враг совершил обстрел из противотанковых пушек. А в направлении населенного пункта Новотошковское оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью.

Известно, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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