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На Донбассе ранен военный, режим тишины нарушен 10 раз

5 октября, 21:02

Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений боевики из миномета калибра 82 мм обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от Гнутово с направления Заиченково – из стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки с направления Стылы – из автоматического гранатомета, неподалеку от Старогнатовки с направления Новоласпы – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Павлополя с направления Украинского – из автоматического гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Золотого с направления Первомайского – из миномета калибра 82 мм, вблизи хутора Вольного с направления Золотого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку от Южного с направления шахта им.Гагарина – из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Майорской с направления Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку от Луганского с направления Калиновки – из гранатометов различных систем.

Как сообщалось, в пятницу, 4 октября, боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, 3 октября на Донбассе пророссийские боевики 41 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один военнослужащий погиб,

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Донбасс боевики ранения обстрелы минские договоренности режим тишины

Источник: Сегодня

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