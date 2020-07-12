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На Донбассе ранили пятерых украинских военных

12 июля, 19:19

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Боевики продолжают применять запрещенное оружие

За текущие сутки, 12 июля, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставили в лечебные учреждения. Им оказана неотложная помощь медиков. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил.

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По данным вечерней сводки, враг 11 раз нарушил режим прекращения огня и продолжает применять запрещенные образцы вооружения – не только минометы, но и артиллерийские установки различного калибра.

Так, враг на рассвете вел огонь из 152-мм артиллерийских систем у Новотошковского, а по защитникам Орехова и Крымского осуществлял обстрелы из минометов калибра 120 мм.

Также противник возле Хутора Вольного открывал огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

В утренние часы в пригороде Авдеевки агрессор применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм, минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Еще один факт грубого нарушения – использования запрещенного вооружения – зафиксировали возле Опытного. Тут противник задействовал минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших защитников неподалеку от Марьинки и Каменки.

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На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировали. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Отметим, после вчерашних потерь ВСУ боевики снова нанесли урон украинской армии уже сегодня. Утром ранения получили два военнослужащих в районе Опытного на Донецком направлении.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики закрыли въезд в ОРДЛО, местные жители на коленях умоляли членов ОБСЕ им помочь. Многие люди не могли вернуться домой и надеялись на международных наблюдателей.

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огонь боевики вооружения гранатометы оккупанты режим прекращения огня артиллерийские установки ОРДЛО

Источник: Сегодня

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