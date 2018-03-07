На Донбассе разоблачили бывшего боевика из "республиканской гвардии ДНР"

30-летний мужчина в начале марта 2015 года поехал в Донецк, где его устроили в "Первый батальон Республиканской гвардии ДНР", дали позывной "Рыжий"

В Донецкой области правоохранители разоблачили боевика по прозвищу "Рыжий", который служил в "республиканской гвардии ДНР".

Об этом сообщили в областной полиции.

"Полицейские привлекают к ответственности боевика из "республиканской гвардии ДНР"... По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины(создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Отмечено, что 30-летний мужчина в начале марта 2015 года поехал в Донецк, где его устроили в "Первый батальон Республиканской гвардии ДНР", дали позывной "Рыжий", выдали форму военного образца, огнестрельное оружие и предоставили место в казарме. В этом подразделении мужчина побыл две недели, нес "службу" на КПП на территории воинской части. Потом боевика перевели в другую часть, где поставили дежурным на блокпост.

Однако, побыв там около недели, мужчина увидел, что "почти все военные все время были пьяными и вели себя неадекватно". Поэтому он пошел к "командиру" с позывным "Ярема", отдал оружие и сказал, что хочет вернуться домой. Сначала его работники "службы безопасности "Республиканской Гвардии" посадили на 24 дня в подвал, а потом отпустили.

Побаиваясь ответственности за службу в "ДНР", мужчина вместе с женой уехал жить в РФ. Там они пробыли около года, но не прижились и вернулись в Украину.

В Новогродовке бывший боевик вел закрытый образ жизни, передвигался по городу исключительно ночью и пытался не попадаться на глаза правоохранителям. Однако он был разоблачен СБУ совместно с оперативниками Селидовского отделения полиции.

Напомним, ранее в соцсетях высмеяли российского наемника, который попытался "заработать" в рядах боевиков, а потом подался на украинскую территорию.

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