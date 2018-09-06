На Донбассе Россия объявила "химическую тревогу": раскрыт коварный планы Москвы

Сегодня, 13:49

К боевикам также прибыли российские пропагандисты, готовящие провокационные ролики

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Боевики "Л/ДНР" по приказу российского командования проводят тренировки противохимической защиты от атаки химическим оружием. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, в подразделениях "1-го и 2-го АК ВС РФ" поступил сигнал "химическая тревога". В подразделениях противника проводились занятия по выполнению личным составом мер по тревоге в средствах химической защиты, отрабатывались действия в условиях радиационного и химического загрязнения окружающей среды.

Эти действия связывают с потенциальным возникновением экологической катастрофы в регионе, а российские пропагандисты уже снимают провокационные сюжеты.

"В соединения и части противника прибыли специальные съемочные группы российских пропагандистов для подготовки видеоматериалов о действиях личного состава в условиях экологического кризиса. Заранее отснятые в ходе учебных занятий и смонтированы материалы, в случае возникновения по вине оккупантов экологического кризиса в регионе, могут быть использованы российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", – рассказали в разведке.

Напомним, из-за химической катастрофы в Крыму, которая случилась из-за выброса опасных веществ в воздух с "Крымского титана" отравились украинские пограничники. Несколько военнослужащих обратились к врачам с жалобами на самочувствие.

Как рассказал позже помощник главы погранведомства Олег Слободян, дежурящим на админгранице пограничникам выдали спецзащиту. Однако менять позицию пограничники не собираются из-за химической угрозы.
Россия, Донбасс, боевики, химическое оружие, пропагандисты

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"Сегодня"

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