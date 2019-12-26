На Донбассе Россия усилила подготовку войск: появились тревожные разведданные

Российская техника / Фото: Минобороны РФ

На оккупированных территориях Донбасса возросла интенсивность подготовки вражеских войск, чтобы они были готовы вступить в бой в любой момент. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" российско-оккупационных войск.

В частности, в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой. При этом в декабре контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ.

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Кроме того, оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в т.ч. для реактивных систем залпового огня.

Как сообщали новости "Сегодня", также стало известно об усилении Россией боевиков на Донбассе ракетными комплексами. Кроме того, отрабатывает враг и действия с артиллерией для как можно большего нанесения урона украинской армии.

Также мы писали, что недавно из России на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники.

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