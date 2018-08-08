На Донбассе российские боевики избили и живьем закопали наемника – разведка

Сегодня, 13:53

Российское командование объявило розыск подозреваемых

Фото: Vlada.io
Фото: Vlada.io

На Донбассе российские военные нанесли тяжкие телесные повреждения российскому контрактнику и после этого живьем закопали его в землю. Об этом со ссылкой на данные разведки рассказал пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

"7 августа на передовой позиции одной из частей "1-го армейского корпуса" Вооруженных сил РФ трое военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы", – говорится в сообщении.

Также Мотузяник добавил, что российское командование на Донбассе объявило подозреваемых в розыск и разместило на блокпостах фото подозреваемых.

"На каждом пункте пропуска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать", – сообщил он.

Напомним, ранее на полигоне "Восточный" во время конфликта между боевиками один из них подорвал оппонента гранатой. Также разведчики Минобороны подчеркнули, что в последнее время между офицерским составом боевиков растет уровень раздражительности и межличностной ненависти, что приводит к увеличению количества конфликтов.

Также мы писали о том, как боевики так называемой "ДНР" во время пьянки зарезали одного из своих "сослуживцев"
Донбасс, россияне, разведка, боевики, наемники, оккупанты

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Источник:

"Сегодня"

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