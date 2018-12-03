На Донбассе российский офицер застрелил двух подчиненных: стали известны детали

В рядах противника продолжает расти количество небоевых потерь среди личного состава, причем по вине их же командиров

Российские офицеры пытаются скрыть свои преступления на оккупированных территориях и убивают из-за этого своих же подчиненных, при этом пытаясь скрыть утечку информации об этих событиях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как стало известно, 29 ноября российский офицер застрелил из личного оружия двух подчиненных, ставших свидетелями его преступных действий против гражданского лица. Но такие случаи не единичны.

"В одном из подразделений "1 АК" было обнаружено тело российского военнослужащего с признаками суицида. Предварительно, по этому военнослужащему проводилось расследование с последующим обвинением в недостатке большого количества материальных средств. В то же время под подозрение в совершении убийства российского военнослужащего попали его непосредственные начальники, которые таким образом устранили свидетеля во избежание ответственности за хищение и продажу военного имущества с целью собственного обогащения", – сообщает разведка.

В итоге командование российско-оккупационных войск пытается скрыть любую информацию о совершении преступлений военнослужащими российской армии на оккупированных территориях Донбасса.

А тем временем в связи с ведением военного положения в Украине, противника усилили 700 боевиками и не менее 40 единицами техники. Боевые части и подразделения оккупационных войск экстренно доукомплектовываются и приводятся в боеготовность.

В то же время офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал потери противника за месяц. В ноябре в подразделениях российско-оккупационных войск т.наз. "Л/ДНР" были уничтожены около 65 боевиков и около 90 наемников получили ранения различной степени тяжести. Еще было несколько небоевых потерь у врага.