На Донбассе ротация войск оккупантов под угрозой: что произошло

Из России прислали медицинские средства защиты, но до солдат они так и не дошли

В начале марта Россия уже проводила масштабный проверки в т.н. "ЛНР" и "ДНР", но это не решило проблему хищений российского имущества. Из-за этого оказалась под угрозой ротация оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командованием российско-оккупационных войск активизирована подготовка к проведению очередной ротации передовых подразделений. В частности, на базе первых мотострелковых батальонов соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" идет формирование тактических групп, которые предполагается направить на передовую во второй половине мая.

В то же время сроки проведения ротации могут быть перенесены, учитывая неудовлетворительное логистическое обеспечение большинства из указанных подразделений, в т.ч. медицинским имуществом – из-за банального его хищения. Это явление приобрело такой масштаб, что выявлены факты нехватки медицинских защитных средств из российской "гуманитарной помощи" – разворованные медицинские товары теперь продаются в местных аптеках. Это даже стало предметом служебного расследования.

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А тем временем на Донбассе боевики выпустили по мирным жителям неуправляемую авиаракету. Как сообщали новости "Сегодня", ракета типа НУР-80 была обнаружена после обстрела Павлополя.

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