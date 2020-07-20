На Донбассе рядом с патрулем ОБСЕ прогремел взрыв

В Донецкой области вблизи Зализного в понедельник, 20 июля, произошел взрыв рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Реклама

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Патруль Миссии в составе четырех сотрудников на двух автомобилях находился на юго-западной окраине н. п. Зализного (бывш. Артемово; подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка) с целью мониторинга соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности проведения осмотра и технического обслуживания на шламонакопителе фенольного завода.

Однако в 12:25 наблюдатели, двое из которых находились снаружи, а еще двое – в автомобилях, услышали взрыв неопределенного происхождения и увидели коричневый дым ориентировочно в 300 м к юго-западу от своего местонахождения.

"Членам патруля не удалось определить тип примененного вооружения и направление огня", – говорится в сообщении. Команда СММ немедленно покинула этот район и благополучно вернулась на базу в Краматорск", – говорится в отчете.

В тренде На Донбассе ВСУ ответили на обстрелы: боевики понесли потери

Реклама

Ранее в Луганской области боевики не пропускали международных наблюдателей ОБСЕ на блокпостах. Также они обстреляли беспилотникспециальной мониторинговой миссии (СММ).

Кроме того, съемочная группа "Сегодня" попала под обстрел на Донбассе.Боевики заметили журналиста с оператором в районе Светлодарской дуги и сразу открыли по ним огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама