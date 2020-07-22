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На Донбассе с 27 июля вводится режим полного прекращения огня

22 июля, 22:20

Елена Вус Елена Вус

Украина подтвердила достижение соглашения

22 июля 2020 года на очередном заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции, стороны договорились о полном и всеобъемлющем прекращения огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня", – говорится в сообщении.

В рамках политической группы было отмечено, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования. Ведь выборы на временно оккупированных территориях Украины возможны исключительно при следующих условиях:

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  • после всеобъемлющей деэскалации;
  • после вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований;
  • восстановление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей;
  • выборы должны происходить исключительно в соответствии с законодательством Украины;
  • выборы должны происходить с соблюдением Копенгагенских стандартов.

Кроме того, в рамках гуманитарной группы украинская сторона, как и было условлено, передала списки лиц на обмен и ожидает то же от другой стороны.

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Ранее новый обмен удерживаемыми лицами и освобождение украинцев анонсировал глава Офиса президента Андрей Ермак после переговоров политических советников лидеров стран "нормандской четверки".

Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия выборы ОБСЕ Донбасс Украина обмен пленными режим тишины режим прекращения огня ТКГ

Источник: Сегодня

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