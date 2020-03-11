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На Донбассе с начала месяца украинские военные уничтожили более 20 боевиков

11 марта, 02:15

Елена Вус

Военные отметили, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите Украинского народа

С начала марта на Донбассе потери вооруженных формирований России составили 21 человек погибшими и 31 – ранеными. Кроме того, были уничтожены 3 единицы военной техники боевиков – автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач (легкий бронированный).

"По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск с начала марта 2020 года составили: погибшими – 21 человек; ранеными и травмированными – 31 лицо; уничтоженными/ поврежденными образцами вооружения и военной техники – 3 единицы, в частности, автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач – легкий бронированный", – говорится в сообщение штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Военные также отметили, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа.

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В штабе также подчеркнули, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий.

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Ранее сообщалось, что на днях боевики т.наз. "Донецкой народной республики" устроили пьяные разборки, в результате которых сами же оккупанты понесли безвозвратные и санитарные потери.

Кроме того, в феврале 2020 года украинские военные на Донбассе уничтожили 38 местных боевиков т.н. "Л/ДНР", наемников из РФ и кадровых российских военных.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики потери российские войска российская агрессия ООС

Источник: Сегодня

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