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На Донбассе с начала суток четыре бойца ВСУ получили ранения

10 ноября, 18:50

Украинские воины получили минно-взрывные травмы

/ Фото: Сегодня

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 10 ноября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины обстреливались из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, четверо украинских бойцов получили минно-взрывные травмы, также был поврежден военный автомобиль.

"На протяжении текущих суток минно-взрывные травмы в результате обстрелов получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

При этом были зафиксированы два обстрела противника в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- в районе Майорска из зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов;

- возле Новотошковского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций наших бойцов:

- дважды вблизи Новогнатовки из противотанкового ракетного комплекса;

- возле Красногоровки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отметим, что враг не остается безнаказанным за свои вооруженные провокации – украинская разведка ООС назвала потери боевиков на Донбассе за неделю. Так, с 1 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации составили не один десяток человек.

А тем временем 9 ноября в Петровском началось разведение сил. В ООС заявляли, что украинская сторона отведет на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы раненые военные ООС

Источник: Сегодня

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