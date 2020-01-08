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На Донбассе с начала суток ранены двое бойцов ВСУ: опубликована карта

8 января, 20:08

Оккупанты устроили два обстрела с использованием тяжелых вооружений

/ Фото: Сегодня

В зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты на Донбассе с начала суток 8 января дважды нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов двое украинских бойцов получили ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.

При этом в штабе добавили, что боевики вели огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вильный – было выпущено 42 мины.

Напомним, 6 января боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда два бойца ВСУ были ранены.

А накануне Рождества на передовой позиции оккупантов в Донецкой области произошла стрельба – пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев.

Смотрите также в сюжете, что сейчас происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс обстрелы раненные ООС

Источник: Сегодня

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