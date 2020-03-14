На Донбассе с самого утра позиции ВСУ накрыли минометным огнем

Противник никак не угомонится, в ход пошло запрещенное вооружение

С начала текущих суток российско-оккупационные войска уже три раза обстреляли позиции украинской армии, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает штаб Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел – в районе Березового враг бил из гранатометов различных систем.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм (три мины), а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; недалеко от населенного пункта Шумы враг ударил из 120-мм минометов (шесть мин), 24 мины из минометов калибра 82 мм, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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В результате обстрелов потерь у ВСУ не было.

В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

Как сообщали новости "Сегодня", 13 марта на Донбассе не утихали бои и ВСУ понесли новые потери. Противник тоже применял минометы.

Также стало известно, что боевики из гранатомета обстреляли участок разведения на Донбассе. Под вражеским ударом оказался участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское.

Смотрите в сюжете, как 10 марта на Донбассе в районе Песков произошел тяжелый бой с погибшими и раненными у ВСУ:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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