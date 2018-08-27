На Донбассе "самоликвидировались" два боевика: офицер ВСУ показал фото

Сегодня, 09:50

Ряды боевиков продолжают редеть, и еще два "воина" больше не доставят проблем украинским военным

Ряды боевиков продолжают редеть. Фото: архив
Ряды боевиков продолжают редеть. Фото: архив

Противник оказал услугу украинской армии на оккупированных территориях, нашим военным даже не пришлось ничего делать – два боевика "самоликвидировались" и уже не будут мешать возвращению Донбасса Украине.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его словам, бесславная "бригада-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) пополнилась местными "воинами".

"25.08.2018 г. пополнилась очередным дембелем – Филатов Виталий из Макеевки самоликвидировался в ДТП", – написал "Штирлиц".

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Кроме того, также 25 августа самоликвидировался еще один боевик – Игорь Ласка "Док" из Горловки, но не уточняются детали, каким образом.

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"Плохая примета делать фото с Грэмом Филипсом (британским "журналистом", пропагандистом Кремля)", – отметил офицер ВСУ.

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Как сообщал недавно Анатолий Штефан, за 100 дней Операции объединенных сил были уничтожены 250 боевиков и 420 – ранены. С самого начала ООС боевики не успокаивались и провоцировали украинских военных на ответный огонь, за что сильно поплатились.

В то же время вчера, 26 августа, на фронте было горячо – за сутки ВСУ потеряли девять человек, боевики – 10. Украинские военные дали хорошую "ответку" врагу, однако и сами понесли потери, причем не только из-за атак противника.
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"Сегодня"

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