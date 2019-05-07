На Донбассе "самоликвидировались" два предателя Украины: появились их фото

Один из них ранее служил в милиции и воспользовался выданным ему пистолетом, а у второго разборки в личной жизни

Сергей Ясичев. Фото: соцсети.

На Донбассе продолжают "самоликвидироваться" боевики. На этот раз два предателя Украины из Луганской области – один застрелился, а второй повесился. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

Так, еще 25 марта бесславная "бригада-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) пополнилась Сергеем Ясичевым из Брянки. В сети пишут, что боевик т.н. "ЛНР" был в депрессии и в итоге повесился из-за конфликта с девушкой.

А вот на днях, 3 мая, "самоликвидировался" Павел Усков из Антрацита. Ранее он работал в правоохранительных органах Украины, но в 2014 году стал дезертиром и перешел на сторону боевиков. Он даже был объявлен в Украине в розыск.

Стало известно, что 3 мая он застрелился из пистолета Макарова, который ему был выдан на службе в милиции.

Напомним, на днях Анатолий Штефан называл потери боевиков за апрель. По его словам, 90 оккупантов уничтожили на поле боя, еще 130 оккупантов получили ранения. Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.

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