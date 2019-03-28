На Донбассе сельского голову арестовали по обвинению в посягательстве на целостность Украины

Сельскому голове Новолуганского инкриминируют помощь оккупантам в проведении "референдума"

Боевики "ДНР" в Донецке. Фото: AFP

На Донбассе сельского голову арестовали по обвинению в посягательстве на целостность Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f41/ab2/5c3f41ab27b85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f41/ab2/5c3f41ab27b85.jpg 2019-03-28T16:15:00+02:00 Донбасс Сельскому голове Новолуганского инкриминируют помощь оккупантам в проведении "референдума"

В Донецкой области по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины был арестован глава Новолуганского сельсовета. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении т.наз. "референдума" оккупантов в 2014 году.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, в ходе расследования было установлено, что в апреле-мае 2014 года глава сельсовета организовал на территории сел Новолуганское, Травневое, Семигорье и Доломитное в Бахмутском районе проведение незаконного "референдума" о провозглашении так называемой "ДНР".

"В частности, подозреваемый, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, назначил так называемую "участковую избирательную комиссию", работу которой он лично контролировал и координировал", – говорится в сообщении.

Злоумышленник вел сбор данных о ходе голосования и количестве проголосовавших, организовывал выездное голосование и доставлял бюллетени и протокол с результатами так называемого "референдума" в Бахмут.

"Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 дней. Досудебное расследование продолжается", – резюмировал Лысенко.

Напомним, ранее боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.

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