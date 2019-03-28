На Донбассе сельского голову арестовали по обвинению в посягательстве на целостность Украины
Сельскому голове Новолуганского инкриминируют помощь оккупантам в проведении "референдума"
В Донецкой области по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины был арестован глава Новолуганского сельсовета. Мужчину обвиняют в том, что он помогал в организации и проведении т.наз. "референдума" оккупантов в 2014 году.
Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook, в ходе расследования было установлено, что в апреле-мае 2014 года глава сельсовета организовал на территории сел Новолуганское, Травневое, Семигорье и Доломитное в Бахмутском районе проведение незаконного "референдума" о провозглашении так называемой "ДНР".
"В частности, подозреваемый, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, назначил так называемую "участковую избирательную комиссию", работу которой он лично контролировал и координировал", – говорится в сообщении.
Злоумышленник вел сбор данных о ходе голосования и количестве проголосовавших, организовывал выездное голосование и доставлял бюллетени и протокол с результатами так называемого "референдума" в Бахмут.
"Краматорский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Донецкой области и избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 дней. Досудебное расследование продолжается", – резюмировал Лысенко.
Напомним, ранее боевики так называемой "ДНР" поднимали вопрос проведения не только "выборов" "главы и парламента", но и нового "референдума" о "государственном статусе".
В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявлял, что Путин предлагает провести референдум на Донбассе, чтобы оправдать действия России.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе сельского голову арестовали по обвинению в посягательстве на целостность Украины". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В "Л/ДНР" сгоняют "бюджетников" на военные сборы – разведка
Также оккупационные власти пытаются помешать жителям оккупированных территорий проголосовать на выборах президента