На Донбассе сгорел дом "главы МВД ДНР": появилось видео

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На оккупированной территории Донецкой области сгорел дом "главы" т.н. "МВД ДНР". Это произошло еще до перемирия на Донбассе, однако видео было выложено только сейчас волонтерами фонда "Вернись живым".

Отмечается, что оккупанты попытались скрыть факт уничтожения дома одного из главарей боевиков.

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"Это видео было снято еще до объявления очередного перемирия. Прямо посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом "главы МВД так называемой "ДНР" Дикого Алексея Александровича. Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт. Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции", – говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/backandalive

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в сети появилось новое видео ликвидации Захарченко, который был убит 31 августа 2018 года. Камера видеонаблюдения запечатлела приезд кортежа боевиков в ресторан "Сепар" в центре Донецка, где Захарченко в кругу приближенных лиц намеревался помянуть сочувствовавшего боевикам "Л/ДНР" и скончавшегося накануне российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

А тем временем на фронте у врага также возникли проблемы. Под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций, причем сделали это без единого выстрела. Противник неожиданно для себя оказался в полуокружении.

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