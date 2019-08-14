На Донбассе шахтеры перекрыли трассу "Курахово – Киев"

Перекрыли дорогу чтобы "выбить" заработанные деньги. Около сотни шахтеров государственных шахт в Донецкой области на два с половиной часа остановили движение по трассе "Курахово – Киев". Это уже седьмой день протестов. Требуют выплатить им задолженность почти за три месяца работы. Одна из причин, почему задолженность только увеличивается – невозможность реализовывать свой уголь по рыночной цене. Почему сложилась такая ситуация – выясняли журналисты "Сегодня".

Трасса "Курахово – Киев". С самого утра сотни горняков перекрыли движение автотранспорта. Требуют погасить задолженность по зарплате.

Протестующие пропускают только кареты "скорых", людей с инвалидностью и семьи с детьми. Для других альтернативный маршрут – грунтовака через поле.

Здесь горняки двух шахт – "Украина" и "Кураховская". Только работникам последней задолжали около тринадцати с половиной миллионов гривен.

"3 июня последний раз было перечисление. Это была зарплата за май и то в неполном объеме", – делится один из протестующих.

Часть шахтеров в шаге от того, чтобы уволиться.

"Мне надо денег заработать. У меня жена беременная. Ей рожать, а у меня с мая денег нет вообще", – говорит шахтер Александр.

Обе шахты "Кураховская" и "Украина" входят состав госпредприятия "Селидовуголь". Если ситуация с зарплатами здесь не решится в ближайшее время – предприятие вообще может остаться без работников.

"22 процента не выплачено с мая месяца. Полностью июнь, полностью июль. Людям не за что есть", – говорит Алексей Сорока – член Первичной профсоюзной организации профсоюза металлургов и горняков Украины.

Такие акции протеста на Донбассе происходят чуть ли не ежедневно. И не удивительно. Из 33 шахт на подконтрольной территории – прибыльные всего четыре. Главная причина – невозможность продавать уголь по рыночной цене, привязанной к мировыми. Из-за этого и недофинансирование отрасли – все больше шахт становится убыточным. Государственных дотаций на все предприятия не хватает.

"Нам надо, чтобы стать на ноги, 7,8 миллиарда в год. Это закупка оборудования, дотация на добытую тонну угля горнякам", – говорит эксперт.

Аналогичная ситуация была в области до введения формулы "Роттредам+", когда госшахты продавали уголь по цене в тысячу гривен за тонну. После введения методики и приближения цен на украинский уголь к европейским, госшахты дополнительно заработали около 10 миллиардов гривен. В первую очередь, деньги шли на погашение долгов по зарплатам и модернизацию. Эксперты утверждают – если бы "Роттердам+" не ввели в 2016 году, большинство шахт давно закрылась бы.

"Если бы формула "Роттердам+" не действовала и, грубо говоря, расчет цен осуществлялся бы административно, за весь период действия формулы, порядка 8 миллиардов убытков было бы у госшахт – это по самым скромным оценкам", – отмечает Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам.

Решать, что дальше делать с государственными шахтами должны уже новые парламент и правительство, говорят эксперты. Пока же понимания, за какой счет покрывать денежный дефицит отрасли – нет. А соответственно и плана погашения задолженности. Поэтому шансы, что акции протеста горняков из регионов переместятся в столицу – стремительно растут.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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