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На Донбассе снайпер боевиков обстрелял автомобиль с волонтерами, есть раненые

2 июля, 11:56

Под обстрел противника снова попали медики, которых боевики поджидали на трассе

Фото: Минобороны РФ

На днях на Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных медиков, а теперь под обстрел попали медики-волонтеры между Марьинкой и Красногоровкой. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

В полиции сообщили, что волонтеры получили пулевые ранения. Сейчас они находятся в военном госпитале г. Покровск. Сотрудники Центральной городской больницы Марьинки сообщили в полицию, что к ним поступили с ранениями два медика-волонтера 42 и 32 лет.

"С их слов пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и Красногоровка", – говорится в сообщении.

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В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщали новости "Сегодня", в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля "Хаммер" жертвами стали два человека: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Командование Объединенных сил напомнило, что обстрел санитарных автомобилей – нарушение международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

В свою очередь президент Владимир Зеленский осудил обстрел медиков на Донбассе, назвав его подлым и позорным.

"Обстрел санитарного автомобиля в Водяное – нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", – сказал глава государства.


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Тег Донбасс, медики, полиция, волонтеры, снайпер, боевики

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