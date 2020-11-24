На Донбассе снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ

На Донбассе боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие. В районе Авдеевки вражеский снайпер ранил украинского воина.

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Об этом сообщает пресс-служба 72-й бригады им. Черных Запорожцев.

Военные рассказали, что сегодня днем в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

"Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое. Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого", – говорится в сообщении.

Украинское командование немедленно сообщило представителям ОБСЕ о дерзких и коварных действиях боевиков.

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Как сообщали новости "Сегодня", по данным украинской разведки, на оккупированных территориях недавно прошли масштабные учения, а теперь там местных жителей мужского пола вызывают на военные сборы. Стало известно, что жители т.н. "ДНР" получают смс с требованием явиться в "военкомат".

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