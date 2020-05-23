На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного

В субботу, 23 мая, на Донбассе, где ранее боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты применяли против украинских защитников запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты дважды обстреливали окраины Каменки: утром с использованием ручных противотанковых гранатометов, а после обеда – из 122 мм артиллерийских систем. Рядом с населенным пунктом Верхнеторецкое зафиксировано применение снайперского оружия. У Авдеевки противник задействовал 120 мм минометы.

Кроме того, по украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорское российские оккупационные войска выпустили 20 мин 82-го и 120-го калибров.

А недалеко от населенного пункта Сизое вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по нашим позициям из 82 мм минометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"На все случаи агрессивных действий российских наемников подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность", - говорится в сообщении штаба.

Ранее сообщалось, что с начала суток 22 мая оккупанты десять раз обстреливали позиции украинских военных. Один украинский боец получил ранения.

А 21 мая на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

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