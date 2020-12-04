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На Донбассе снайпер боевиков ранил военного: где ВСУ понесли потери

4 декабря, 14:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ровно 10 дней назад вражеский стрелок убил украинского военного и сегодня новые потери

На Донбассе снайпер боевиков снова ранил украинского военного, на этот раз вблизи Луганского. Также с начала текущих суток враг применял тяжелое вооружение. Об этом сообщает Минобороны.

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Около 11:00 противник вел огонь из снайперского оружия вблизи Луганского. В результате работы вражеского снайпера один украинский военный получил ранение. Он был оперативно эвакуирован в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также с начала суток на фронте зафиксировано применение запрещенного вооружения. В утренние часы российско-оккупационные войска использовали артиллерийские системы 122-го калибра и 120-милиметровые минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинская сторона в Трехсторонней контактной группе уже отреагировала на артиллерийский обстрел позиций ВСУ на Донбассе. Киев отмечает, что оккупанты нарушают достигнутые ранее договоренности о режиме прекращения огня. Вопрос будет решаться с ОБСЕ.

Видео: Сегодня

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Донбасс снайпер ВСУ Луганское

Источник: Сегодня

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