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На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военный

27 мая, 14:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинские военные не оставили это без ответа и ударили по оккупантам

Снайпер боевиков высматривает украинских военных

Снайпер боевиков высматривает украинских военных / Фото: Минобороны РФ

На Донбассе вражеский снайпер застрелил украинского военнослужащего в районе населенного пункта Новотошковское. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Север".

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Военные отмечают, что оккупанты нарушили режим прекращения огня недалеко от Новотошковского и обстреляли позиции украинской армии.

"В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", – говорится в сообщении.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня уведомила ОБСЕ о действиях российских оккупантов.

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Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки на Донбассе боевики девять раз обстреливали украинских военных. Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, а также активно бил из гранатометов.

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Тем временем жителям ОРЛО запретили пересекать линию разграничения чаще одного раза в месяц. Временные меры устанавливаются якобы в целях борьбы с эпидемией COVID-19 – соответствующий "указ" подписал главарь так называемой "ЛНР".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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