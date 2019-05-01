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На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: появилось фото погибшего

1 мая, 14:57

Владимир Куцик с товарищами достойно встретили противника и заставили его отступить, но ему выжить не удалось

Фото: Минобороны Украины

Боевики обострили ситуацию на Донбассе и ВСУ понесли потери. В результате боя под Марьинкой погиб боец 24-й бригады имени короля Данила Владимир Куцик.

"С прискорбием сообщаем вам о тяжелой утрате в Королевской бригаде. Вчера, 30.04.2019 года, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области в результате поражения вражеским снайпером, погиб наш собрат – Куцик Владимир, 1968 года рождения, житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области", – говорится в сообщении бригады в Facebook.

Там отмечают, что Владимир был ответственный, доброжелательный и искренний. Он всегда готов был прийти на помощь и обучить других. С уважением относился к своим командирам, несмотря на то, что был гораздо старше них. Пользовался уважением в коллективе.

Также мы писали подробности гибели бойца ВСУ Владимира Куцика. С целью выявления системы огня батальонного района обороны отдельной механизированной бригады, выполняющей боевые задачи в районе города Марьинка, враг открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов стрелкового оружия по одному из взводных опорных пунктов, и отправил группу пехоты в прорыв. Дальше за дело взялись украинские воины, в том числе Владимир Куцик.

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Тег Донбасс, гибель, снайпер, ВСУ, боец

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