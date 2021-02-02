Українська
$ 28,06
33,9
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе снайпер оккупантов убил бойца ВСУ

2 февраля, 16:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последнее время на передовой активизировались снайперы боевиков

На Донбассе украинская армия снова понесла потери – военнослужащего убил вражеский снайпер. Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы в Telegram.

Реклама

В ТКГ отмечают, что это произошло сегодня в районе населенного пункта Торецк.

"Снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в лечебном учреждении", – говорится в сообщении.

Украинской стороной СЦКК направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ о нарушении боевиками режима прекращения огня.

В тренде
Как на войне: в Крыму оккупанты отметились странными подарками ветеранам

Как сообщали новости "Сегодня", за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице. Корреспондент телеканала "Украина" рассказал, как снайперская пара оккупантов на днях тяжело ранила украинского военного. Он показал простреленную каску бойца.

Видео: Сегодня
Реклама

Тем временем в разведке ВСУ сообщили, что за январь боевики понесли большие потери на Донбассе. Противник облегчает задачу украинской армии – большинство потерь небоевые.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс снайпер боевики потери ВСУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклон
Снова накроют снегопады и дожди: в Украину идет еще один циклонУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков "Л/ДНР" проблемыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять