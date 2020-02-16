На Донбассе снайперы ГРУ РФ случайно "поохотились" на боевиков: подробности

Российский спецназ переодевается в форму т.н. «республиканской гвардии ДНР» и выходит на «охоту»

/ Фото: Минобороны РФ

На Донбассе снайперов РФ снова выпустили на "охоту". На этот раз оккупанты перебросили в т.н. "Л/ДНР" снайперов-спецназовцев, однако они нанесли урон боевикам, а не украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в течение первой половины февраля из России в Украину через неподконтрольную часть границы прибывали спецназовцы Главного управления разведки (ГРУ) Генштаба РФ для усиления передовых позиций оккупационных войск.

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Указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т.н. "республиканской гвардии ДНР".

Вместе с тем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привела к росту потерь среди последних. Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава в "1 АК ВС РФ".

Как сообщали новости "Сегодня", в последние месяцы оккупанты не раз стреляли и по мирным жителям. Украинские военные рассказали, что Россия тренирует своих снайперов. Отмечается, что на Донбасс привозят выпускников военных училищ.

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