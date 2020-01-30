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На Донбассе снайперов РФ выпустили на "охоту": где опасней всего

30 января, 13:42

Оккупационные войска перешли на коварную тактику – в ход пустили снайперов

/ Фото: Минобороны РФ

Снайпера боевиков вышли на "охоту". Российское командование усиливает работу снайперских пар с целью нанести как можно больший урон украинской армии. Речь идет, прежде всего, об Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, нанести потери и спровоцировать ответный огонь. Оккупанты завозят на Донбасс дополнительные снайперские пары с территории России.

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Кроме того, разведка сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей "1 и 2 АК". В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения (накануне ОБСЕ заметила десятки танков боевиков).

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Ротации российско-оккупационных войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных (ротных) тактических групп с проведением стрельб, в т.ч. с отработкой перехода от обороны к наступлению.

Как сообщали новости "Сегодня", в середине января на Донбассе от пули снайпера погиб 24-летний боец ВСУ. У погибшего солдата осталась молодая жена и ребенок.

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Донбасс разведка боевики снайпера

Источник: Сегодня

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