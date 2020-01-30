На Донбассе снайперов РФ выпустили на "охоту": где опасней всего

Снайпера боевиков вышли на "охоту". Российское командование усиливает работу снайперских пар с целью нанести как можно больший урон украинской армии. Речь идет, прежде всего, об Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, нанести потери и спровоцировать ответный огонь. Оккупанты завозят на Донбасс дополнительные снайперские пары с территории России.
Кроме того, разведка сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей "1 и 2 АК". В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения (накануне ОБСЕ заметила десятки танков боевиков).
Ротации российско-оккупационных войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных (ротных) тактических групп с проведением стрельб, в т.ч. с отработкой перехода от обороны к наступлению.
Как сообщали новости "Сегодня", в середине января на Донбассе от пули снайпера погиб 24-летний боец ВСУ. У погибшего солдата осталась молодая жена и ребенок.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк