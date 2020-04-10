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На Донбассе снова "горячо": ВСУ и боевики понесли потери

10 апреля, 07:24

Станислав Кожемякин

Оккупанты продолжают нарушать "тишину" на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации и подконтрольные им боевики совершили на Донбассе 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего один боец ВСУ погиб и еще двое были ранены.

Об этом сообщили 10 апреля в пресс-центре ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли 11 раз:

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  • по защитникам Павлополя - выпустили пять мин калибра 82 мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды по опорным пунктам ООС неподалеку от Водяного - выпустив 4 мины из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • трижды по позициям у Красногоровки и Новомихайловки - из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
  • дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров;
  • у села Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • возле Богдановки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь 10 раз:

  • трижды около Орехово- выпустив 38 мин из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • у населенных пунктов Хутор Вольный, Новолуганское, Новоалександровка и Попасная - выпустив в совокупности 18 мин из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов;
  • дважды в районе Крымского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;
  • рядом с Новгородским - из противотанкового ракетного комплекса.

"Такие преступные действия не остались без адекватного ответа. По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного – ранили", – отметили в ООС.

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Кроме того, боевики уже дважды открыли огонь и с начала новых суток обстреляли:

  • позиции ВСУ в районе Новозвановки из минометов калибра 120 мм;
  • опорные пункты вблизи Новоалександровки - из минометов калибра 82 мм.

"В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились", – отметили украинские военные.

Напомним, что по результатам исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей увеличилось число тех, кто считает Россию стороной конфликта в Украине.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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ВСУ Авдеевка пески Красногоровка Водяное война на Донбассе Старогнатовка война в Украине потери ВСУ ООС потери боевиков Орехово

Источник: Сегодня

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