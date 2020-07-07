На Донбассе снова "жарко": ранен украинский военнослужащий

Оккупанты снова ударили из запрещенного оружия

За прошлые сутки, 6 июля, российские боевики семь раз обстреливали наши позиции на Донбассе, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов противника один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Как уточняется в сообщении, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новгородского противник применил против наших защитников артиллерийские системы калибра 122 мм, а позже – 120-ти мм минометы. Враг также использовал минометы 120-го калибра возле Зайцево и Южного, а неподалеку Хутора Вольного – гранатометы различных систем и пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики активизировались неподалеку Верхнеторецкого и обстреляли наших защитников из минометов 120-го калибра, а возле Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. За минувшие сутки в результате обстрелов противника один украинский воин получил боевое травмирование", - говорится в сообщении.

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Напомним, после больших потерь боевиков в июне оккупанты продолжили эту традицию и с начала нового месяца. За последнюю неделю украинские военные уничтожили и ранили почти 30 человек.

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Также ранее мы сообщали, что 5 июля боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

А тем временем ситуация на фронте продолжает оставаться напряженной. Смотрите об этом подробнее в сюжете:

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