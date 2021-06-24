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На Донбассе – обострение. Боевики 22 раза ударили по позициям ВСУ

24 июня 2021 9:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обстрелы со стороны боевиков усилились, несмотря на это, к счастью, погибших и пострадавших среди бойцов ВСУ нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 июня, они 22 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

  • Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.
  • Неподалеку Майорска противник применял ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
  • Возле Южного российские наемники обстреливали наши позиции с минометов 120-го калибра.
  • В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • В направлении Красногоровки враг осуществлял обстрелы со станковых противотанковых гранатометов.
  • Неподалеку Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские войска из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм минометов.
  • Возле населенного пункта Новгородское вражеские войска применяли минометы 82-го калибра.
  • В районе Авдеевки российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали наших военных вблизи Луганска.
  • На Приазовье, неподалеку Водяного, враг дважды совершал обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • В сторону Новоалександровки российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Новотошковского украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а у Золотого-4 с ручных противотанковых гранатометов.
  • В районе населенного пункта Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.
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Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа "Mavic", который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений.

"Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию было прекращено", – говорится в сообщении.

Также недалеко от населенного пункта Пески зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

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С начала текущих суток, 24 июня, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

  • Вблизи населенного пункта Новгородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.
  • Неподалеку Южного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.
  • В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы.

В ответ на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, 21 июня на Донбассе оккупанты 14 раз открывали огонь.

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Отметим, операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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