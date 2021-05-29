На Донбассе снова неспокойно – ранен еще один украинский военный

Боевики продолжают нарушать перемирие, из штаба ООС сообщают о раненом военном – где стреляли оккупанты

На Донбассе вблизи населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие. В результате вражеского огня украинский защитник получил пулевое ранение.

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Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Отмечается, что за минувшие сутки, 28 мая, боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а возле Водяного – из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

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Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя – еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

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А вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Отмечается, что с начала текущих суток, 29 мая, обстрелов не зафиксировано.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Напомним, на Донбассе подорвался автомобиль украинской армии.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией