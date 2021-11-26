На Донбассе снова обострение: оккупанты 14 раз нарушили "тишину"

По состоянию 26 ноября на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов потерь среди военный ВСУ нет.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем.
- В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
- Возле Лебединского русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.
- В районе Южного обстрелы производились из стрелкового оружия.
- Недалеко от Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
- Позиции наших защитников возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
- В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем.
- Возле Красногоровки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм.
- В районе Светлодарска обстрелы производился из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
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