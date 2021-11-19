На Донбассе снова обострение: оккупанты 5 раз нарушили "тишину"

По состоянию на утро 19 ноября на Донбассе вооруженные формирования России 5 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного вооружения.
Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.
Где стреляли?
Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону Марьенки совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
В направлении Каменки русские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Недалеко от Южного вражеские войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
К слову, потерь среди боевиков ВСУ нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.
Ранее мы писали:
- На Донбассе обострение. Боевики обстреляли дома мирных жителей и ранили водителя-санитара.
- В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Защитнице Украины родом из Херсонской области было всего 24 года.