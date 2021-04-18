На Донбассе снова обострение: ранен украинский военный

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки они 17 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один украинский военный получил ранение.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Недалеко от поселка Новомихайловка оккупанты открывали огонь из противотанковой пушки МТ-12. А возле населенных пунктов Майорское, Новгородское, Зайцево, Пивденне, Шумы, и Луганское российские боевики совершили обстрел из запрещенных минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде пунктов Пески, Широкино, Авдеевка, Водяное противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его состояние – средней степени тяжести.

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"По состоянию на 7:00 утра, 18 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, заместитель командующего Объединенных сил Виктор Ганущак рассказал, что Россия готовит новые провокации на Донбассе, чтобы вызвать ответ.

Кроме того, что президент Владимир Зеленский заявил, что знает о планах лидера РФ Владимира Путина захватить весь Донбасс, но уверен, что у России ничего не получится.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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