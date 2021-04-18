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На Донбассе снова обострение: ранен украинский военный

18 апреля, 07:58

Виталий Семченко Виталий Семченко

Российские боевики 17 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки они 17 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один украинский военный получил ранение.

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Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Недалеко от поселка Новомихайловка оккупанты открывали огонь из противотанковой пушки МТ-12. А возле населенных пунктов Майорское, Новгородское, Зайцево, Пивденне, Шумы, и Луганское российские боевики совершили обстрел из запрещенных минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде пунктов Пески, Широкино, Авдеевка, Водяное противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его состояние – средней степени тяжести.

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"По состоянию на 7:00 утра, 18 апреля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, заместитель командующего Объединенных сил Виктор Ганущак рассказал, что Россия готовит новые провокации на Донбассе, чтобы вызвать ответ.

Кроме того, что президент Владимир Зеленский заявил, что знает о планах лидера РФ Владимира Путина захватить весь Донбасс, но уверен, что у России ничего не получится.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы ООС
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