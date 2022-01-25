На Донбассе снова обстрел: оккупанты ранили двоих украинских военных

С начала суток 25 января российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим тишины в районе ООС. Двое украинских военных получили ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли
В сторону Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
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Недалеко от Марьинки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкиного российские наемники совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Раненые
Из-за действий врага двое военных Объединенных сил получили ранения. Они находятся в лечебных заведениях.
"Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого – тяжелое", – добавили в штабе.
Война на Донбассе
- Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
- В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
- Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.