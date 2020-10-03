На Донбассе снова обстрелы: боевики ударили из гранатометов

Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет

На Донбассе, несмотря на объявленное ранее перемирия, оккупанты нарушают режим тишины. Только за минувшие сутки, 2 октября, боевики четыре раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, два из этих обстрелов враг устроил недалеко от населенного пункта Авдеевка. Там он открывал огонь из гранатометов различных систем. Еще два нарушения зафиксировали вблизи Водяного – боевики применили стрелковое оружие.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", – добавили в ООС.

Открывали огонь оккупанты и с начала сегодняшних суток, 3 октября. Вблизи Марьинки они дважды стреляли из ручного противотанкового гранатомета и трижды – из стрелкового оружия.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение.

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Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, украинские военные показали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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