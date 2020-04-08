На Донбассе снова разрушили памятник бойцам "Айдара": вандал попал на видео

Стелу только недавно восстановили

В Старобельском районе Луганской области над памятником в честь создания батальона "Айдар" в селе Половинкино снова совершили акт вандализма – стелу разбили.

Мужчина, который разбил памятный знак, попал на видео. Ролик с вандалом на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Кушнир.

Видео: Yuri Kushnir, Facebook

Отметим, что памятник восстановили совсем недавно – 28 марта.

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Напомним, впервые неизвестные вандалы разрушили памятный знак погибшим бойцам батальона "Айдар"осенью 2019 года. Тогда в полиции открыли уголовное производство по статье об "осквернении и разрушении памятника, воздвигнутого в память людей, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее мы рассказывали, что в Днепре чиновники объявили вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию о вандалах, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю. Вскоре выяснилось, что злоумышленниками оказались двое старшеклассников, решивших подзаработать – за каждую надпись им обещали выплатить по 20 гривен.

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