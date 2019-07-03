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На Донбассе снова уничтожена российская техника: появились подробности и видео

3 июля, 15:42

Под удар ВСУ попали станции радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы – "ТОРН-МД" и "Житель"

Скриншот
Скриншот.

Украинские военные продолжают уничтожать технику боевиков. На этот раз под удар в районе Майорового (бывший Красный Октябрь) в Донецкой области попали особые военные образцы из России – станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР). Соответствующее видео в Facebook опубликовал офицер ВСУ под псевдонимом Dmitriy Muller.

Он указал, что ВСУ уничтожили две единицы техники под названием "ТОРН-МД".

В то же время международное разведывательное сообщество InformNapalm провело сравнительный анализ и выяснило, что могли быть уничтожены два разных комплекса.

"Волонтеры InformNapalm по собственным каналам перехвата информации зафиксировали 29 июня, что поражение на самом деле произошло, однако речь может идти о двух разных комплексах. Один из которых на самом деле современный российский автоматизированный мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МД", а второй – российская станция помех Р-330Ж "Житель". Обе эти системы работают в связке. "ТОРН" – ведет разведку, а "Житель" осуществляет подавление. Держать два комплекса "ТОРН" на одной позиции нет смысла", – говорится в материале.

В тоже время волонтеры-расследователи отмечают, что эта техника довольно сложная и ею могут управлять только специалисты, а значит вместе с этими комплексами могли быть уничтожены и кадровые военные РФ.


Фото: facebook.com/Dmitriy Müller

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе была уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк". Техника способна достаточно точно корректировать удары артиллерии на расстоянии в 20-30 километров.

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Тег Россия, техника, Донбасс, ВСУ, рэб

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