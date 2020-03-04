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На Донбассе снова жарко: четверо бойцов ВСУ ранены

4 марта, 18:47

Станислав Кожемякин

Боевики продолжают применять запрещенное "Минском" оружие

С начала суток контролируемые Россией боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего были ранены четверо военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили 4 марта в пресс-центре Операции объединенных сил, отметив, что враг применял и запрещенные минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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Отмечается, что под обстрелы в этот день попали позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе
  • рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды около Орехово – были выпущены 11 мин из 120-мм минометов и 6 мин из 82-мм минометов;
  • вблизи Мироновского – 4 мины из 82-мм миномета;
  • в районе населенного пункта Шумы – 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, что за прошлые сутки, 3 марта, боевики семь раз атаковали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов пятеро военнослужащиих были ранены. Кроме того, 25-летний старший сержант Владимир Черненко из 13-й отдельного мотопехотного батальона погиб.

В то же время, как сообщалось, в феврале бойцы ВСУ на Донбассе уничтожили 38 и ранили еще 44 боевика, наемников из РФ и кадровых российских военных. Украинские военные за прошлый месяц потеряли убитыми пять человек.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Крымское потери ВСУ ООС шумы Орехово

Источник: Сегодня

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