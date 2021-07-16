На Донбассе боевики продолжают палить по ВСУ: пострадали пять украинских бойцов

Боевики на Донбассе обстреливают и ВСУ, и мирных жителей / Фото: AFP
На Донбассе за последние сутки, 15 июля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали пять бойцов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Боевики применили против украинских военных станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские системы, минометы 120-го и 82-го калибров и стрелковое оружие.
Вблизи каких населенных пунктов стреляли:
- Причепиловка;
- Новоалександровка;
- Нью-Йорк;
- Широкино;
- Песчаное;
- Марьинка.
В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения, еще двое – боевое травмирование. Сейчас они находятся в больнице. Состояние одного защитника – тяжелое, остальных – удовлетворительное.
На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.
Кроме того, в Луганской области заметили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения.
С начала этих суток, 16 июля, было одно нарушение режима прекращения огня – боевики направили еще один БПЛА на нашу территорию.
Напомним, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.
Кроме того, ранее СБУ нейтрализовала новую сеть пророссийских интернет-агентов, которые призывали к агрессивной войне.
Смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:
Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией