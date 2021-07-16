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На Донбассе боевики продолжают палить по ВСУ: пострадали пять украинских бойцов

16 июля 2021 7:33

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Боевики обстреливали ВСУ и получили жесткую ответку – какая сейчас ситуация на Донбассе

Боевики на Донбассе обстреливают и ВСУ, и мирных жителей

Боевики на Донбассе обстреливают и ВСУ, и мирных жителей / Фото: AFP

На Донбассе за последние сутки, 15 июля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате пострадали пять бойцов ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Боевики применили против украинских военных станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, артиллерийские системы, минометы 120-го и 82-го калибров и стрелковое оружие.

Вблизи каких населенных пунктов стреляли:

  • Причепиловка;
  • Новоалександровка;
  • Нью-Йорк;
  • Широкино;
  • Песчаное;
  • Марьинка.

В результате вражеских обстрелов трое наших защитников получили ранения, еще двое – боевое травмирование. Сейчас они находятся в больнице. Состояние одного защитника – тяжелое, остальных – удовлетворительное.

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На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

Кроме того, в Луганской области заметили беспилотник боевиков, который пересек линию разграничения.

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С начала этих суток, 16 июля, было одно нарушение режима прекращения огня – боевики направили еще один БПЛА на нашу территорию.

Напомним, в Украине создадут специальные подразделения, работники которых будут расследовать преступления в условиях войны на Донбассе.

Кроме того, ранее СБУ нейтрализовала новую сеть пророссийских интернет-агентов, которые призывали к агрессивной войне.

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Смотрите, какая ситуация в Золотом на Донбассе, где боевики палили по ВСУ несколько дней подряд:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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